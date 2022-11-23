Kayıp olarak aranıyordu, boş arsada cesedi bulundu



Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, pazar günü evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Fatih Gürel (31), boş arsada, başına sert cisimle vurularak öldürülmüş bulundu. Cinayet şüphelisi olarak aranan M.G.'nin, Bulgaristan´a kaçtığı belirlendi.

Çorlu´da oto galeride çalışan Fatih Gürel, pazar günü Zafer Mahallesi´nde annesi ile yaşadığı evden ayrıldı. Annesinin eve gelmemesi üzerine telefonla aradığı Gürel, gece saatlerinde döneceğini söyledi ancak dönmedi. Gürel´in eve gelmemesi üzerine annesi ve yakınları, yaptıkları aramalardan sonuç alamayıp, ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ile Gürel´in yakınları aramalarını sürdürürken, bu sabaha karşı Zafer Mahallesi´ndeki boş arsada ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, cansız bedenin, kayıp olarak aranan Fatih Gürel´e ait olduğu belirlendi. İlk incelemede Gürel´in, başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Gürel´in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BULGARİSTAN´A KAÇMIŞ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Gürel´in, en son aynı mahallede oturan M.G. ile birlikte görüldüğü tespit edildi. Polis, evinde yaptığı aramada bulamadığı M.G.'nin, Bulgaristan´a kaçtığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-11-23 11:57:50



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