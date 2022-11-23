Tekirdağ'da tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi



Onur KAYA/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde objeler ile uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Başaran Sokak'ta park halindeki aracın plakasını şüphe üzerine sorguladı. Sorgulamada, aracın plakasının Çerkezköy ilçesinde başka bir araçtan çalıntı olduğunu belirledi. Hırsızlık şüphelisinin T.T. olduğunu tespit eden polis, gittiği evinde şüpheliyi bulamadı. Evdeki M.K., gözaltına alınıp yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 26 sikke, 26 obje, 2 demir kesme makası, 2 altın arama dedektörü, hassas terazi, bir miktar uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve silahlara ait mermiler ele geçirildi.

M.K.'nin ifadesinin ardından ilçede park halinde bulunan ve çalıntı olduğu belirlenen 4 araçta yapılan aramalarda ise 12 akü, 2 güneş paneli, hırsızlıkta kullanılan bazı araç gereçler bulundu. Polis, Z.K.'yi de gözaltına aldı. T.T. ile birlikte 2 kişinin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Kapaklı Onur KAYA

2022-11-23 14:25:17



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