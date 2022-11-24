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Çorlu'da 12 kişinin sahte içkiden ölümüyle ilgili 3 sanığa 900 yıl hapis istendi

DHA

Çorlu'da 12 kişinin sahte içkiden ölümüyle ilgili 3 sanığa 900 yıl hapis istendi


Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 12 kişinin sahte içkiden ölümüyle ilgili içkileri sattıkları belirlenen Cengiz Girgin, Kudret Uygur ve Metin Dobrucalı hakkında, 'Olası kastla öldürme' suçundan ölen her bir kişi için 25'er yıl olmak üzere toplam 900 yıl hapis cezası istendi
Çorlu'da, 21 Haziran 2021 gününden itibaren, satın aldıkları sahte içkiden 32 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin eşi Levent Engin, Hasan Nişancı, Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman yaşamlarını yitirdi, 20 kişi de hastanelerde tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirip deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, V.V., H. C. ve S.M. tutuklandı. Tutuklular, daha sonra avukatlarının yaptığı itirazlar üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ilişkin hazırladığı iddianamede sahte içkileri sattığı belirlenen şüpheliler, Metin Dobrucalı, Kudret Uygur ve Cengiz Girgin hakkında, 'Olası kastla öldürme' suçundan her ölen kişi için 20 yıldan 25'er yıla kadar olmak üzere 300´er yıl hapis cezası istendi. Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, yaralılar ve ölenlerin yakınlarının ifadelerinde, sahte şekilde üretilmiş rakı, votka, viski ve benzeri içkileri büfe işleten Kudret Uygur, Cengiz Girgin'den aldıklarının belirlendiği ve büfelerde yapılan aramalarda sahte içkiler ele geçirildiği kaydedildi. Cengiz Girgin'in ifadesinde sahte içkileri Metin Dobrucalı'dan aldığını itiraf etmesi üzerine Dobrucalı'nın evinin alt katında depo olarak kullanılan bölümde çok sayıda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ve aracında yine sahte içkiler ele geçirildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin büfe ve adreslerinde ele geçirilen sahte içkilerin yer aldığı plastik şişelerin, zehirlenenlerin ikametlerinde bulunanlarla aynı olduğu kaydedildi.
'BABANIN RAKISI BİTTİ Mİ?'
Şüphelilerden Kudret Uygur, ifadesinde alkollü satış belgesi bulunduğunu belirterek, aramalarda büfesinde bulunan plastik su şişelerine doldurulmuş sahte içkileri Cengiz Girgin'den satın aldığını söyledi. Babasının alkolik olduğunu söyleyen Uygur, "Cengiz beni arayıp, 'Babanın rakısı bitti mi? İstersen getireyim' dedi. Ben de kabul ettim ve rakılar için Cengiz'e 500 lira verdim. İçkiler babamın, müşterilere bu içkileri satmadım. Cengiz, bu içkileri yurt dışında üretilen bandrollü içki olduğunu ve Bulgaristan sınırından geçirilmek için plastik şişelere konulduğunu söylemesi üzerine ona güvenip birkaç aydan beri babamın kullanması için aldım" dedi.
Şüphelilerden Cengiz Girgin de alkol ve tekel satışı belgesi bulunduğunu belirterek, iş yerinde yapılan aramalarda bulunan 0.5 litrelik plastik su şişeleri içindeki sahte rakıları Metin Dobrucalı'dan 6-7 ay önce litresi 30-35 lira vererek satın aldığını anlattı. Girgin, rakıları kendi tüketimi için aldığını ve satmadığını öne sürdü.
'AİLEM KALABALIK, O YÜZDEN İÇKİ ÜRETİYORUM'
Sahte içkileri Bulgaristan'dan getirip piyasaya sürdüğü iddia edilen Metin Dobrucalı ise ifadesinde Bulgaristan vatandaşlığının da bulunduğunu belirterek, bu yüzden sık sık bu ülkeye gittiğini aramalarda bulunan alkolleri Bulgaristan'dan getirdiğini anlattı. Dobrucalı, sahte içkiler ile içki yapımında kullanılan etil alkol ve aromaların kendisine ait olduğunu ifade ederek, "Ailem kalabalık olduğu için kendimiz kullanmak üzere bu şekilde içkileri üretiyorum. Bu içkileri kendim ya da ailem hiç kimseye satmadı. Neredeyse her hafta Bulgaristan'a gidip geliyorum, Aramada bulunan alkolleri Bulgaristan'dan 1 ve 5 litrelik şişelerde içinde getirdim. Çünkü orada daha ucuz, kendimiz ve misafirlerimiz tüketiyor. Kalan alkolleri de su şişelerine koyup muhafaza ediyorum. Büfe sahibi Cengiz Girgin'i mahalleden tanıyorum ama samimi değilim. Cengiz ya da başka kişiye ya da büfeye içki satmadım. İçkiden zehirlenen kişileri de tanımıyorum" diye konuştu.
'BAZI NUMUNELER ÖLDÜRÜCÜ'
İddianamede, şüphelilerin iş yeri ve ev aramalarında bulunan rakı, viski ya da votkaya benzetilen sahte içkiler ile yaralı ve ölenlerin evlerindeki sahte içki numunelerinin Çukurova Üniversitesi Alkollü İçkiler Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderilip analizlerinin yapıldığı belirtildi. İçkilerin içinde temizlik ve kozmetik alkollere katılan alkol maddesi, çok yüksek miktarda metenol içerdiği ve öldürücü dozda bulundukları belirtilen iddianamede şöyle denildi:
"Analizlerde, insan tüketimine sunulan içkilerde bulunmaması gereken ve denaturant madde olarak temizlik ve kozmetik alkollere katılan Tersiyer Butil Alkol (TBA) maddesine rastlandığı, numunelerin Türk Gıda Kodeksi´ne uygun olmaması ve bileşimlerinde TBA maddesine rastlanmasının bu numunelerin sahte, sağlıksız ve kayıt dışı üretim, rakı benzeri içkiler olduğunu gösterdiğini, numunelerin bileşimi dikkate alındığında tüketilmeleri durumunda ani ölüme neden olmayacakları, bu bileşimdeki numunelerle ilgili ölümle sonuçlanan bildirim olmadığı, ancak uzun vadede tüketilmeleri durumunda orta düzeyde sağlık riski taşıdıkları tespit edildi. Metin Dobrucalı'nın evinden alınan 9 numuneden 8 adet rakı şüpheli numunelerinde insan tüketimine sunulan içkilerde bulunmaması gereken ve denaturant madde olarak temizlik ve kozmetik alkollere katılan TBA maddesine rastlandığı, numunelerin Türk Gıda Kodeksine uygun olmaması ve bileşimlerinde TBA maddesine rastlanmasının bu numunelerin sahte, sağlıksız ve kayıt dışı üretim, rakı benzeri içkiler olduğunu gösterdiğini, numunelerin bileşimi dikkate alındığında tüketilmeleri durumunda ani ölüme neden olmayacakları, bu bileşimdeki numunelerle ilgili ölümle sonuçlanan bildirim olmadığı, ancak uzun vadede tüketilmeleri durumunda orta düzeyde sağlık riski taşıdıkları, 1 adet boğma şüpheli numunesinde tespit edilen metanol değerinin sağlık açısından risk oluşturacak düzeyin altında olduğu, ölüme sebebiyet vermeyeceği, ayrıca numunede tersiyer butil alkol tespit edilmediği, ürünün Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygun olmadığı, izinsiz üretilmiş kayıt dışı ürün olduğu. Kudret Uygur'un evinden ve iş yerinden alınan 5 numuneden 2 ve 3 numaralı rakı şüpheli numunelerinin ilgili tebliğe uygun distile içkiler olmadıkları, rakıya benzetildikleri, etil alkol, metanol, anetol ve sudan ibaret oldukları, etil alkole dışarıdan metanol karıştırılarak üretildikleri, sağlığa zararlı nitelikte oldukları, çok yüksek miktarlarda metanol içerdikleri, bu miktarların insan sağlığına zararlı ve öldürücü dozda bulundukları, her iki numunenin aynı kaynakta üretildikleri, 1, 4 ve 5 numaralı rakı şüpheli numunelerinin ilgili tebliğe uygun distile içkiler olmadıkları, rakıya benzetildikleri, etil alkol, metanol, anetol, tersiyer butil alkol ve sudan ibaret oldukları, sahte kayıt dışı oldukları, etil alkole dışarıdan metanol karıştırılarak üretildikleri, kozmetik alkol de karıştırıldığı, sağlığa zararlı nitelikte oldukları, içerdikleri metanol miktarlarının toksik dozun altında olmasına rağmen kısa sürede yüksek miktarda tüketilmeleri durumunda toksik etki yapabilecekleri veya insan bünyesinde hasar bırakabilecekleri, bu üç numunenin aynı kaynakta üretildikleri tespit edilmiştir."
Tutuksuz olan sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2022-11-24 10:57:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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