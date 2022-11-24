Tekirdağ´da 55 ton sahte şarap ele geçirildi



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın bir işletmede yaptığı aramada, piyasa değeri 1 milyon 650 bin lira olan 55 ton sahte şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak çalışma ile Mürefte Mahallesi'nde T.F.'ye ait işletmede sahte şarap üretildiğini belirledi. İşletmede arama yapan jandarma ekipler, 55 ton sahte şarap ele geçirdi. Piyasa değeri 1 milyon 650 bin lira olduğu belirtilen sahte içkiye ilişkin işletme sahibi T.F. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2022-11-24 12:41:17



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