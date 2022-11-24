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Tekirdağ´da 55 ton sahte şarap ele geçirildi

DHA

Tekirdağ´da 55 ton sahte şarap ele geçirildi


Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın bir işletmede yaptığı aramada, piyasa değeri 1 milyon 650 bin lira olan 55 ton sahte şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak çalışma ile Mürefte Mahallesi'nde T.F.'ye ait işletmede sahte şarap üretildiğini belirledi. İşletmede arama yapan jandarma ekipler, 55 ton sahte şarap ele geçirdi. Piyasa değeri 1 milyon 650 bin lira olduğu belirtilen sahte içkiye ilişkin işletme sahibi T.F. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2022-11-24 12:41:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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