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Çorlu´da 25 kişinin öldüğü tren kazasının tutuklu sanığına şartlı tahliye

DHA

Çorlu´da 25 kişinin öldüğü tren kazasının tutuklu sanığına şartlı tahliye


Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazası davasında tutuklanan dönemin TCDD 1'inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliye edildi. Tahliye kararı; sanığın 10 Ekim´de adliyeye gelerek teslim olduğu, kaçak durumda bulunmadığı, dosyaya yeni delilin dahil olmadığı, davada birden fazla tutuksuz sanığın yargılandığı, suç tarihi ve itibarıyla müdahale edilebilecek delil bulunmadığı ve tutuklamanın tedbir olduğu hususları göz önüne alınarak verildi. 
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ
Sanıkların tutuksuz yargılandığı dava devam ederken Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, alınan yeni bilirkişi raporunun ardından soruşturmanın genişletilmesine karar verdi. Başsavcılık, kazanın meydana gelmesinde hava durumunun takip edilmemesi, hava durumunun takip edilememesi nedeniyle olumsuz hava koşullarında demir yolu hattının özel olarak muayene edilememesi, menfezin ve çevresindeki hat kesimin gerekli bakımlarının, temizliğinin, yabani otla mücadelesinin yapılmaması, kaza yeri menfezinin İstanbul istikametindeki büzün tıkalı olması nedeniyle büze gelen yağmur suyunun aradaki kanal vasıtasıyla kaza menfezine yönelmesi sebeplerinin etkili olduğunu değerlendirdi.
TUTUKLANDI
Değerlendirmenin ardından başsavcılık kazada sorumlulukları bulunduğunu anlaşılan, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü'ndeki 9 görevli hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve neden olma' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Davanın 11'inci duruşmasında mahkeme dönemin TCDD 1'inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdi. Kararın ardından Karasu, 10 Ekim 2022'de avukatı ile Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek teslim oldu. Karasu, işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine konuldu.
TAHLİYE EDİLDİ
Mümin Karasu´nun avukatları, Çorlu 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´ne başvurarak tahliyesini talep etti. Talebi inceleyen mahkeme heyeti, sanığın 10 Ekim´de bizzat adliyeye gelerek teslim olduğu, kaçak durumda bulunmadığı, dosyaya yeni delilin dahil olmadığı, davada birden fazla tutuksuz sanığın yargılandığı, suç tarihi ve itibarıyla müdahale edilebilecek delil bulunmadığı ve tutuklamanın tedbir olduğu hususlarını göz önüne alarak, Mümin Karasu´nun yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine karar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2022-11-25 11:07:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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