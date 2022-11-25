Tekirdağ'da fabrikada kazan patladı: 2 yaralı

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Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, tencere, çatal ve bıçak üretilen fabrikanın parlatma kazanında patlama meydana gelirken, 2 işçi ise yaralandı.

Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alpaslan Caddesi'ndeki tencere, çatal, bıçak üretimi fabrikasının parlatma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Parlatma kazanındaki patlamada, 2 işçi yaralandı. Patlama üzerine fabrikaya sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan ve vücutlarında yanıklar meydana gelen 2 işçi, Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma ekipleri ise fabrikada çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-11-25 17:11:04



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