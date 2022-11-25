Çorlu'da Pitbull saldırısında 10 yaşındaki Baran yaralandı



Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Sercan Baran Çılgın (10), bacağından yaralandı.

Hanife Şefik İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Sercan Baran Çılgın, dün saat 19.30 sıralarında Şeyh Sinan Mahallesi Çukur Çeşme Sokak'ta yürüdüğü sırada, Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısından güçlükle kurtulan ve bacağından yaralanan Çılgın, çevredeki iş yerine giderek yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Çılgın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastaneden 8 gün rapor verilen Sercan Baran Çılgın, yürürken önüne birden köpeğin çıktığını belirterek, "Önce üzerime atladı ve yere düştük, sonra bacağımı ısırdı. Ben de onu tekmeleyerek kendimi kurtarmaya çalıştım. Ondan kurtulup bir dükkana girip yardım istedim sonra ambulans geldi, hastaneye gittik" dedi.

Baba Hayrettin Çılgın ise İstanbul'un Silivri ilçesinde çalıştığını belirterek, oğluna köpek saldırdığı sırada iş yerinde olduğunu söyledi. Olaydan eşinin aramasıyla haberi olduğunu söyleyen Çılgın, "İş yerinden izin alıp geldim. Çocuğumu hastaneye götürdük, tedavisini yaptırıp eve getirdik. Oğlumun psikolojisi iyi değil köpeğin sahibini bulduk ve polise bildirdik. Onun hakkındaki işlemler sürüyor, hukuki yollara başvuracağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-11-25 17:50:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.