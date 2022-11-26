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Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü'nden 'sahte doktor' açıklaması: Hastanede görevli gibi çalışmadı

DHA

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü'nden 'sahte doktor' açıklaması: Hastanede görevli gibi çalışmadı


Mehmet YİRUNOnur KAYA/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürlüğü, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki 'sahte doktor' olayıyla ilgili tutuklanan Ayşem Özkiraz'ın görevli gibi çalışmadığını, hasta muayene etmediğini ve hekimin görevi olan hiçbir tıbbi girişimde bulunmadığını açıkladı.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ayşem Özkiraz ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Özkiraz'ın, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli gibi çalışmadığı belirtilerek, "Hasta muayene etmemiş, reçete yazmamış, hekimin görevi olan hiçbir tıbbi girişimde bulunmamıştır. Kendisine, kurumun bir çalışanı olduğu varsayılarak muamele edilmemiştir. Fakat sahte doktor Ayşem Özkiraz, hastanenin idealist ve genç bir uzman doktorunu, kendisiyle meslektaş olduğuna; ona gösterdiği, sahte oldukları ise daha sonra anlaşılan belgelerle inandırmış; fakülte birinciliği, Tıpta Uzmanlık Sınavı puanı gibi sözde başarılarıyla etkilemeyi başarabilmiştir. Uzmanlık için Çocuk Cerrahisi dalını tercih etmeyi düşündüğünü söyleyen Ayşem Özkiraz, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne bu şekilde gidip gelmeye başlamış, görüştüğü hekim tarafından kendisine, mesleki bir iyi niyetle yardımcı olunması amacıyla, hastanede hekimliğin nasıl yapıldığını gözlemleme imkanı verilmiştir" denildi.
'GÖREVLİNİN GÜVENİNİ SUİSTİMAL ETTİ'
Polisin Ayşem Özkiraz'ın evinde yaptığı aramada; doktorlara özgü kıyafetler, sahte fakülte kimlik kartları ve çeşitli tıp kitapları bulduğu belirtilen açıklamada, "Ayşem Özkiraz'ın uzakta yaşadığı ailesine, çevresine uzun süredir tıp öğrencisi, nihayet doktor olduğunu söylediği öğrenildi. Hastaneye ilk gelişinde, ona eşlik edip, kendisini takdim eden resmi görevlinin güvenini de suistimal ettiği açık görülüyor. Kendisini doktor olarak tanıtan genç kadının, uzun zamandır zihninde kurguladığı ve hayatını buna göre planladığı anlaşılan 'doktor rolü', hastanede kendisine herhangi bir görev verilmesi ve uygulamalarının değerlendirilmesi söz konusu olmadığı için bir süre devam etmiştir" denildi. 
'HASTANE ORTAMINI İZLEYEBİLME İMKANI VERİLDİ'
Ayrıca Özkiraz hakkında, hekimlerin zamanla bazı teorik bilgilerden yoksun olduğunu fark etmesi üzerine tıp fakültesi mezunu olduğundan şüphe duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: 
"Yapılan araştırmalarda şahsın doktor olmadığı, kendisini tanıtırken söylediklerinin yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Konu Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne ve İl Sağlık Müdürlüğü'müze bildirilip, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayşem Özkiraz, yanında, kendisini kurumda çalışan hekim arkadaşımızla tanıştıran ve ilçede resmi görevi olan kişiyle birlikte, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne temmuz ayında gelmiştir. 17 Kasım'da yapılan suç duyurusu ve dün gerçekleşen tutuklama, olayda sürenin yayınlanan haberlerde yer aldığı gibi olmadığını göstermektedir. Bir yıl denen süre yaklaşık 4 aydır. Asıl yanlış bilgiyse bu kişinin doktorluk yaptığıdır. Zanlı, bu 4 aylık süre içinde hiçbir surette hastanenin çalışanı olmamış, kendisine hekimlik süreçlerini hastane ortamında izleyebilme imkanı verilmiştir. Diğer pek çok mesleğin aksine, bir 'sahte doktor' vakasının daha fazla ilgi konusu olması; tıbbın uzun yıllar alan eğitimi ve mesleğin gerektirdiği büyük bilgidir. Olayı ilginç kılan bu tezattır. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki olayda, hayali hekimlik olan şahıs doktor rolünü, doktorluk yapmadan, seyirci olarak oynamıştır." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Mehmet YİRUN-Onur KAYA
2022-11-26 12:05:32

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