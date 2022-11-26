Tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü



Onur KAYA/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Erhan A. (41), aynı evde yaşadığı ağabeyi Kenan A.'yı (45) aralarında çıkan tartışma sonucu silahla vurarak öldürdü.

Olay, gece Bahçelievler Mahallesi Pınar Bulvarı'nda bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Bir eğlence mekanında garson olarak çalışan Erhan A., aynı evde kaldığı ağabeyi Kenan A. ile bilenmeyen nedenle tartışma yaşadı. Erhan A., bu sırada silahla ağabeyinin üzerine 2 el ateş ederek evden kaçtı. Komşuların silah seslerini duyması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekibi, Kenan A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise kaçan Erhan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kenan A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Kapaklı Onur KAYA

2022-11-26 12:25:30



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