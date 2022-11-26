Tekirdağ'da kaçak 1 milyon 110 bin makarona 3 gözaltı

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, jandarma tarafından düzenlenen ve kaçak 1 milyon 110 bin makaronun ele geçildiği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Çerkezköy ilçesinin Kızılpınar Mahallesi'ndeki 5 adreste arama yaptı. Aramalarda kaçak 1 milyon 110 bin dolu makaron, 50 kilogram tütün, tütün kurutma makinesi, 4 makaron doldurma makinesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B., H.K. ve B.G.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2022-11-26 13:46:42
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