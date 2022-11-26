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Tekirdağ'da kaçak 1 milyon 110 bin makarona 3 gözaltı

DHA

Tekirdağ'da kaçak 1 milyon 110 bin makarona 3 gözaltı


Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, jandarma tarafından düzenlenen ve kaçak 1 milyon 110 bin makaronun ele geçildiği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Çerkezköy ilçesinin Kızılpınar Mahallesi'ndeki 5 adreste arama yaptı. Aramalarda kaçak 1 milyon 110 bin dolu makaron, 50 kilogram tütün, tütün kurutma makinesi, 4 makaron doldurma makinesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B., H.K. ve B.G.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2022-11-26 13:46:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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