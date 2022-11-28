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Tekirdağ'da, 'sahte doktor' soruşturmasında müfettişler devrede

DHA

Tekirdağ'da, 'sahte doktor' soruşturmasında müfettişler devrede


Onur KAYAŞafak TAŞOYAR/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz'ın (20) tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 2 müfettiş, ilçeye gelerek çalışmalarına başladı. Özkiraz'ın ifadeleri doğrultusunda İstanbul'da gözaltına alınan, kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığı öne sürülen S.U., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz´ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz'ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul'da yakalanarak ilçeye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
MÜFETTİŞLER ÇERKEZKÖY´DE
Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın, "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir" açıklamasının ardından bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy'e gelerek çalışmalarına başladı. Müfettişlerin, Özkiraz'ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA-Şafak TAŞOYAR
2022-11-28 15:10:01

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