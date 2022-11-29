Tekirdağ´da minibüs ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı otomobil, önce minibüse ardından refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi´ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Halil Y. yönetimindeki 17 AN 448 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu önce Ö.C. yönetimindeki 59 S 6179 işçi servisi minibüsüne, ardından savrularak refüjdeki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaca çarparak duran otomobilde sıkışıp sürücü Halil Y., ekiplerin çalışmasıyla güçlükle kurtarıldı. Yaralı sürücü Çorlu Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları, oldukça hızlı seyreden otomobilin sürücüsünün kırmızı ışıkta ihlal yaptığını ve önce minibüsü ardından da kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-11-29 22:16:09



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