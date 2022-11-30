Opr. Dr. Onar: Bilinçsiz kullanılan gıda takviyeleri, kalp hastalıklarını yüzde 20 artırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Opr. Dr. Onar: Bilinçsiz kullanılan gıda takviyeleri, kalp hastalıklarını yüzde 20 artırdı

DHA

Opr. Dr. Onar: Bilinçsiz kullanılan gıda takviyeleri, kalp hastalıklarını yüzde 20 artırdı


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi ve Kalp Damar Cerrahisi Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, bilinçsiz kullanılan gıda takviyelerinin, kalpdamar hastalıklarında yüzde 20 artışa neden olduğunu söyledi. 
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi ve Kalp Damar Cerrahisi Opr. Dr. Onar, kalpdamar sistemi hastalıklarında son dönemde ciddi yükseliş tespit ettiklerini belirterek, yüzde 20 artış olduğunu dile getirdi. Onar, son 10 yıla baktıklarında kalpdamar sistemi hastalıklarında ciddi artış durumunun söz konusu olduğunu belirtip, şunları söyledi:
"Yaşı 30 ile 50 arasındaki hastalarda toplar damar tıkanıklığından kalp krizine kadar son derece geniş bir yelpazede hastalıklar görmekteyiz. Bu hastalıkların bölgesel olarak etyolojisine ve insidanslarına baktığımızda çevresel toksinlerinden beslenme alışkanlıklarına, genetik yatkınlıktan sigara kullanım alışkanlığına kadar pek çok faktörün etkili olduğunu görüyoruz. Bunun dışında gıda takviyelerinin bilinçsiz bir biçimde kullanılması gibi ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Hastalıkları kontrolsüz hipertansiyon ve diyetin de etkili olduğu çok çeşitli faktörlere dayandırmak mümkün. Özellikle burada bir küçük parantez açmak gerekirse kalp damar sistemi hastalıklarının özellikle derin venöz tıkanıklık hastalarında gıda takviyesi olarak kullanılan ürünlerin bilinçsiz bir biçimde tüketilmesinin etkili olabileceğini öne süren çalışmalar mevcut. Yine derin venöz tıkanıklık ile özellikle mineral içeren gıda takviyelerinin ilişkilendirilebileceği ortaya kondu. Bizim de geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir çalışmadaki bunu ulusal kongremizde de sunduk. Derin ven trombozu tanısı almış 100'ün üzerinde bireyin toplar damar tıkanıklığı olan dokularından alınan numunelerinde artmış demir kalsiyum ve silisyum bulunduğunu söylemek mümkün. Yine doku numunelerinde doku magnezyum düzeyinin kontrol grubuna kıyasla daha düşük olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla vurgulamak isterim ki gıda takviyelerinin de bilinçli bir biçimde kullanılması mutlaka doktor tavsiyesi ile alınması gerekiyor. Bunun çalışmanın materyalinin geliştirilmesi ile hangi tip gıda takviyelerinin kalp damar hastalıkları ile ilişkilendirilebileceğini söylemek mümkün olabilir. Bunun için kapsamlı meta analizlere ihtiyacımız var ama kabaca doktor tavsiyesi hatta reçetesi olmadan gıda takviyelerinin kullanılmaması gerektiğini söyleyebilirim." 
'HASTALIĞIN YAŞI GENÇLEŞTİ'
Kalpdamar hastalıkları yaşının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gençleştiğinin altını çizen Opr. Dr. Onar, "Özellikle 30 ve 40 yaşlarda geçtiğimiz 20 yılı baz alarak düşündüğümüz zaman çok az görürdük ve akut kroner sendromları da toplu damar tıkanıklarını. Şimdi mevcut durumda ileri yaş hastalığı olmaktan çıktı, artık orta yaş ve genç yaş grubunu da ilgilendiren hastalıklar spektrumuna girdi, kardiyovasküler sistem hastalıkları. Yine bizim yapmış olduğumuz çalışmada çevresel toksinlerden özellikle arsenik nadir toprak elementlerinden lityum ve kadminyum bunların da dokulardaki analizi yapıldı. Bunların derin ven trombozuyla ilişkisi gösterilemedi. Tekirdağ Şehir Hastanesi açıldığı günden itibaren geçtiğimiz 24 aylık süreçte 1000'in üzerinde yabancı hasta başvurusu oldu. Bu hastalar için plastik cerrahi ile beraber kardiyovasküler sistem için kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi kliniklerini hastalarımız geldi. Yine yurt dışından gelen hastalarımıza da yaşın gençleştiğini söylemek ve özellikle rutin taramaları esnasında kalp hastalığının tespit edildiğini söylemek mümkün" diye konuştu. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2022-11-30 11:58:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otizmli 12 yaşındaki Poyraz Yavuz yüzmeyle sosyalleşiyor
YEREL HABERLER Otizmli 12 yaşındaki Poyraz Yavuz yüzmeyle ...
Tekirdağlı hayvansever "Duman" adlı ördeğini yanından ayırmıyor
YEREL HABERLER Tekirdağlı hayvansever "Duman" adlı ördeğini yanından ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
(Görüntülü) TEKİRDAĞ?DA MİNİBÜS VE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ?DA MİNİBÜS VE AĞACA ÇARPAN ...
Tekirdağ'da servis minibüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da servis minibüsüne çarpan otomobilin ...
Tekirdağ´da minibüs ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ´da minibüs ve ağaca çarpan otomobilin ...
"Sahte doktor" soruşturmasında tutuklu zanlının cep telefonu incelemesi sürüyor
YEREL HABERLER "Sahte doktor" soruşturmasında tutuklu zanlının cep ...
(Görüntülü) SAHTE DOKTOR HASTANEYE &#039;ÇAPA&#039;NIN GURURU&#039; YAZILI ÇELENK YOLLATMIŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAHTE DOKTOR HASTANEYE ...
Tekirdağ'da asayiş
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş
Sahte doktor hastaneye 'Çapa'nın gururu' yazılı çelenk yollatmış
YEREL HABERLER Sahte doktor hastaneye 'Çapa'nın gururu' yazılı ...
FAO, "Uygulamalı Çiftçi Okulları" modeliyle 2 bin 500 çiftçiye eğitim verdi
YEREL HABERLER FAO, "Uygulamalı Çiftçi Okulları" modeliyle 2 bin 500 ...
Tekirdağ'da çocuğun düştüğü su dolu çukur kapatıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da çocuğun düştüğü su dolu çukur kapatıldı
Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle açılamayınca balık fiyatları arttı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle açılamayınca ...
Malkara Kaymakamı Yüksel muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Malkara Kaymakamı Yüksel muhtarlarla bir araya geldi
Tekirdağ'da 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'da asayiş
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır trafiği aksattı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır ...
Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında bir ...
(Görüntülü) VTEKİRDAĞ&#039;DA, &#039;SAHTE DOKTOR&#039; SORUŞTURMASINDA MÜFETTİŞLER DEVREDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) VTEKİRDAĞ'DA, 'SAHTE ...
Tekirdağ'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Tekirdağ'da, 'sahte doktor' soruşturmasında müfettişler devrede
YEREL HABERLER Tekirdağ'da, 'sahte doktor' soruşturmasında ...
Tekirdağ'da altyapı çalışmalarında açılan su dolu çukura düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da altyapı çalışmalarında açılan su dolu ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da PKK/KCK operasyonunda 11 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da PKK/KCK operasyonunda 11 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.