Tekirdağ'da PKK/KCK operasyonunda 11 tutuklama

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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehirlerde şiddet eylemlerini gerçekleştiren, kırsala eleman temini sağlayan PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, terör örgütü içinde faaliyet gösteren 13 şüpheli belirlendi. Tekirdağ'da 12, İstanbul'da 1 adrese baskın yapan ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, örgütsel dokümanlar, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan kitap ve dergiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2022-12-01 18:00:27



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