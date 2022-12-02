'Telefonum kayboldu' deyip, kasiyeri tokatladı; o anlar kamerada

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Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, cep telefonunun markette kaybolduğunu iddia eden kimliği belirsiz kişi, kasada görevli Yusuf T.'ye (19) tokat attı. Bu anlar, marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Çorlu'nun Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki markete, yanında küçük çocuğuyla gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kasada görevli Yusuf T.'ye, cep telefonunun markette kaybolduğunu söyledi. Kendi numarasını aramak için Yusuf T.'den telefonunu isteyen kişi, "Kasada işlem yapıyorum, işim bitince yardımcı olacağım" diyen kasiyere sinirlendi. Yusuf T.'nin üzerine yürüyen kişi, aniden yüzüne tokat attı. Kasadan uzaklaşan kişi, bir süre sonra sinirle geri dönüp, yeniden Yusuf T.'ye saldırı girişiminde bulundu ancak markettekiler önledi. Yusuf T.'nin tokatlandığı anlar ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Yusuf T., polise giderek, kendisine tokat atan kişiden şikayetçi oldu. Polis, saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-12-02 16:58:14



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