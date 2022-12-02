Kendilerini polis olarak tanıtıp, tehditle para alan 2 kişi tutuklandı

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Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp, vatandaşlardan tehditle para aldıkları iddia edilen Veli İşcan (39) ile Uğur Eke (53), yakalanıp, tutuklandı.

Çerkezköy'de son günlerde, gözlerden uzak bölgelerde araçlarında alkol alan kişilerin yanlarını gidip, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişinin, "Neden alkol alıyorsunuz? Aracınızın yakalanması var, bağlamamız gerekiyor" diye korkutup para aldıkları şikayetleri üzerine polis çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurların ifadeleri doğrultusunda ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Veli İşcan ile Uğur Eke olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla İşcan ve Eke gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İşcan ile Eke, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2022-12-02 17:59:29



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