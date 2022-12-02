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Kurtulmuş: Darbelere açık bir siyasi döneme dönmeye yönelik bir teklifi önümüze koyuyorlar (2)

DHA

Kurtulmuş: Darbelere açık bir siyasi döneme dönmeye yönelik bir teklifi önümüze koyuyorlar (2)


KURTULMUŞ, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çorlu'nun ardından geçtiği Çerkezköy ilçesinde gençlerle bir araya geldi. Türkiye'de gençlerin önemli olduğunu ve Türkiye'yi geleceğe götüreceğini söyleyen Kurtulmuş, "En büyük yatırımımız gençliğe yapılan yatırımdır. Türkiye'yi büyük hedeflerine kavuşturacak olan genç nesillerdir ve iyi yetişmiş inançlı, milletine güvenen, değerlerine bağlı, ne istediğini bilen, dünyayı tanıyan, kendisini tanıyan ve bu anlamda da ülkesinin potansiyellerinin farkında olan gençlik bizim en büyük kazanımımızdır. Tüm imkanlarla destek vermeye gayret ediyoruz. Bu Anadolu kıtasında büyük medeniyetler geldi geçti. Bu medeniyetlerin içerisinde hem İslam döneminin İslam medeniyetleri hem öncesindeki büyük medeniyetler oldu. Bizim ecdadımız 3 kıtaya 7 iklime söz sahibi olan büyük bir medeniyeti ortaya koydu. Bu birikim bizim için de büyük bir imkandır. Ancak bunu söylerken sadece geçmişte kalarak değil hani diyoruz ya 'biz geçmişle gelecek arasında bir köprüyüz', kökü mazide olan atiyiz. Yani köklerimiz mazidedir ama gözümüz, gönlümüz, hedefimiz gelecektir. Geleceğe doğru, yarınlara doğru yüzümüzü çevirmiş vaziyetteyiz ve nasıl olur da yeniden Türkiye'yi güçlü şekilde ileriye taşıyabiliriz, hazırlayabiliriz. Bunun için dertli olmak lazım. Bunun için bazıları 'ya çok hayal görüyorsunuz' biz Türkiye siyasetinde nice 'hayal görüyorsunuz' diyerek kendileriyle bir şekilde neredeyse dalga geçilen büyük siyasilerin Türkiye'nin geçmişine damga vurduğunu biliyoruz. Rahmetli Menderes'e de rahmetli Özal'a da rahmetli Erbakan'a da söyledikleri hayalleri dolayısıyla o ufukları dolayısıyla 'ya hayal görüyorsunuz' dediler. Allah'a çok şükür onların neredeyse planladıkları, tahmin ettikleri şeylerin büyük çoğunluğu bugün oldu. Aynı şekilde Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye de birçok proje söylendiği zaman 'hayal görüyorsunuz' deniyordu çok şükür bu projelerin neredeyse tamamı gerçekleşti, daha da ileriye doğru gidiyoruz" dedi.
'HEDEFİ OLMAYAN BU ÜLKEYE HİZMET EDEMEZ' 
Türkiye'ye yapılan yatırımların devrim niteliğinde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Sorumuz şu, Türkiye aynı Türkiye, imkanlar aynı imkanlar, insanlar da aynı insanlar. Ne değişti de Türkiye bunları yapabildi. Değişen şey zihniyettir. İşte AK Parti'nin 20 yıl içerisinde Türkiye'deki bence en önemli, sayın yüzlerce yaptığı büyük işi sayarsınız ama yapmış olduğu en büyük iş zihniyet devrimini gerçekleştirmiş olmasıdır" dedi. Kurtulmuş, ülkede artık milletin sözünden başka, milletin egemenliğinden başka, hiçbir güç merkezinin olmadığını belirterek, şöyle dedi:
"Efendim 'falanca güçlü çevre, falanca loca, falanca iç ve dış vesayet odağı, falanca ekonomik çevre, falanca askeri vesayet odağı, sivil vesayet odağı' bunların hepsi geride kalmıştır. Türkiye 1961'de yüzde 100 kendi yapımı olan yerli arabasını yaptı. Eskişehir'deki fabrikasında çalıştırdı. 1961'de Türkiye Büyük Millet Meclisi o filmi izlerseniz hatta tartışarak izleyin onu. Araba tam orada milletin huzuruna çıkarılıp takdim edilecekken şeytanın aklına gelmeyecek bir takım ayak oyunlarıyla o arabanın üretilmesi engelledi. 1961 neredeyse bu salondakilerin çoğunun daha henüz dünyada olmadığı tarihte ama Türkiye için çok yakın bir tarih. Niçin Türkiye'nin vesayet odakları yerli araba üretilmesini istemiyorlardı da onun için. Çünkü Türkiye'nin vesayet odaklarının arkasındaki bazı çevreler elin oğlunun ürettiği otomobili bu millete dayatacaklardı da onun için.1940'lı yıllarda Türkiye'de Türk uçağını kendisi imkanlarıyla üretti, yurt dışına sattı. Yurtdışında halen bazı yerlerde Türkiye'de üretilmiş Nuri Demirağ fabrikasında üretilmiş bazı uçakların motorları vardır. Ama Türkiye'de bir karanlık el 1940'lı yıllardan bahsediyorum Türkiye'nin kendi uçağını üretmesini istemediği için çünkü elin oğlundan, elin gavurundan uçak almamız lazımdı, Türkiye'nin yerli uçağını üretmesine müsaade etmediler. Nuri Demirağ, Yeşilköy Havalimanı'nın bulunduğu arazi o ailenin malıydı. Sonunda garip hayatının sonunda fakrı zaruret içerisinde öldü, çünkü malı mülkü elinden çıktı. Allah'a çok şükür dünyanın en iyi uçak motorlarının üretilebileceği kabiliyete gelmiştir. Bu bir iftihar vesilesidir."
Konuşmasının ardından gençlerin sorularını cevaplayan Kurtulmuş, Kapaklı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaretinin ardından Kapaklı Spor Salonu'nda yapılan İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR
2022-12-02 19:47:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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