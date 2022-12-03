Tekirdağ'da silah zoruyla senet imzalatan 2 şüpheli tutuklandı

Onur KAYA/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde, faizle borç para veren ve silahla tehdit edip senet imzalattıkları iddia edilen M.I. ve C.K. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faizle para verme ve silahla tehdit ederek senet imzalatma olaylarına dair ihbar üzerine harekete geçti. Polis, şüpheliler M.I. ve C.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, mağdurlara ait 17 senet, 3 tabanca ve 118 mermi, 2 telsiz ve 1 şarj cihazı, 1 mağdur kişiye ait sözleşme, 1 silah taşıma ruhsatı, 7 polis amblemi ve ibaresi belirgin olan basın haber kartı ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)
2022-12-03 13:18:24
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