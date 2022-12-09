Tekirdağ'da, kreşte çocuklara şiddet iddiasına suç duyurusu (2)

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İDARECİLER GÖREVDEN ALINDI

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Kreş ve Gündüz Bakımevi´nde çocuklara şiddet uygulandığı gerekçesiyle ailelerin suç duyurusunun ardından savcılık soruşturması sürüyor. Çocuklara şiddet uyguladığı belirtilen 2 öğretmenin ardından kreşin 5 yöneticisi de görevlerinden alınıp, haklarında soruşturma başlatıldı.

ÇOBS yönetiminden yapılan açıklamada, "Bölge müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevimiz hakkında basında yayınlanan görüntülerle ilgili olarak yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda kreş idarecilerinin görevlerine son verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

VELİLERDEN TEPKİ

Öte yandan kreşe akın eden veliler, çocuklarını almak istediklerini dile getirip, yöneticilerle tartıştı. Olaya sert tepki gösteren veliler, aylardır süren şiddete karşı neden önlem alınmadığını sordu. Velilerden biri, yöneticilerin güvenlik kameralarını izlememesine de tepki gösterip, "Yöneticiler bu şiddete karşı aylarca neden sessiz kaldı. İzlemiyorsanız niye kreşte kameralar var?" dedi.

Veliler, tepki göstermelerinin ardından çocuklarını alarak kreşten ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2022-12-09 14:45:09



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