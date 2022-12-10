Tekirdağ'da 525 litre sahte içkiye 2 gözaltı

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, jandarma ekiplerince 2 ilçede düzenlenen baskınlarda 525 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Şarköy ve Ergene ilçelerinde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, önceden belirledikleri adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, bidonlar içinde toplam 525 litre sahte içki ele geçirdi. A.İ.F. ve İ.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2022-12-10 13:43:40



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