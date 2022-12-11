Tekirdağ´da fuhuş operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ´da fuhuş operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı

DHA

Tekirdağ´da fuhuş operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı


Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ´ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda  7´si Özbekistan uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 6 kadın için sınır dışı kararı verildi, 1 şüpheli de adli kontrolle serbest kaldı.   
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya siteleri üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak fuhuş yapan ve yaptıran şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, Kapaklı ilçesinde Özbekistan uyruklu K.X.´in (32) , Özbekistan uyruklu N.Y. (29), S.M. (22), D.U. (25), N.A. (37), S.T. (32) ve R.U (25) isimli kadınlara fuhuş yaptırdığı, F.Ç.´nin (29) ise kadınlara yer temin ederek, erkeklerle buluşmaları organize ettiği tespit edildi.
Polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptırılan 6 kadın ile K.X. ve F.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Kadınlar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi´ne teslim edildi. K.X. ve F.Ç.,  adliyeye sevk edildi. F.X, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, F.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2022-12-11 12:50:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soluk borusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
YEREL HABERLER Soluk borusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich ...
Tekirdağ'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 ...
Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Tekirdağ Süleymanpaşa, Yalıkavakspor karşısına galibiyet hedefiyle çıkacak
YEREL HABERLER Tekirdağ Süleymanpaşa, Yalıkavakspor karşısına ...
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
YEREL HABERLER Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
Tekirdağ'da 525 litre sahte içkiye 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 525 litre sahte içkiye 2 gözaltı
Malkara Motor Sporları Derneğinin hedefi, gençlerin sosyalleşmesini sağlamak
YEREL HABERLER Malkara Motor Sporları Derneğinin hedefi, gençlerin ...
Tekirdağ'da aşçı adayları derste öğrendiklerini mutfakta pekiştiriyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da aşçı adayları derste öğrendiklerini ...
Tekirdağ'da kaçak üretilen 525 litre içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kaçak üretilen 525 litre içki ele ...
TRAKYAKA ve Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER TRAKYAKA ve Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği ...
Tekirdağ'da balık ölümlerinin yaşandığı Yuvalı Deresi'nde atık suya rastlanmadı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da balık ölümlerinin yaşandığı Yuvalı ...
Tekirdağ'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Tekirdağ'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk psikolojik tedavi görüyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk ...
Devlet Tiyatroları "Bizim Yunus" adlı oyunu Tekirdağ'da sahneledi
YEREL HABERLER Devlet Tiyatroları "Bizim Yunus" adlı oyunu ...
(Görüntülü) TEKİRDAĞ&#039;DA ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ DENEME SINAVI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ'DA ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ...
Süleymanpaşa Belediyesinden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesinden öğrencilere ücretsiz ...
Tekirdağ'da "5. Geleneksel Lezzet Şenliği" düzenlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da "5. Geleneksel Lezzet Şenliği" düzenlendi
(Görüntülü) TEKİRDAĞ&#039;DA KREŞTE ÇOCUKLARA UYGULANAN ŞİDDET SONRASI AİLELER ÇOCUKLARINI KREŞTEN ALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ'DA KREŞTE ÇOCUKLARA ...
Balıkların öldüğü Yuvalı Deresi'nde kirlilik tespit edilemedi
YEREL HABERLER Balıkların öldüğü Yuvalı Deresi'nde kirlilik tespit ...
Tekirdağ'da, kreşte çocuklara şiddet iddiasına suç duyurusu (2)
YEREL HABERLER Tekirdağ'da, kreşte çocuklara şiddet iddiasına suç ...
(Görüntülü)TEKİRDAĞ&#039;DA KREŞTE ÇOCUKLARA UYGULANAN ŞİDDET SONRASI AİLELER ÇOCUKLARINI KREŞTEN ALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TEKİRDAĞ'DA KREŞTE ÇOCUKLARA ...
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da kreşte şiddet iddiası üzerine soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Tekirdağ'da kreşte şiddet iddiası ...
Tekirdağ'da, kreşte çocuklara şiddet iddiasına suç duyurusu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da, kreşte çocuklara şiddet iddiasına suç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.