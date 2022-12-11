Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar; eğitim uçuşları iptal, tekne battı

Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da etkili olan kuvvetli rüzgarda balıkçılar, denize açılamadı, barınakta bağlı bir tekne battı. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşlarına bugün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'nin batısında kuvvetli yağış ile tüm bölgede fırtına beklendiğini duyurmasının ardından Tekirdağ'da rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Hızı saatte yer yer 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarda, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşlarına ara verildi. Lodos nedeniyle balıkçıların denize açılamadığı Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, barınakta demirli bir tekne battı. Marmara Denizi'ndeki dev dalgaların etkili olduğunu söyleyen Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, rüzgarın balık avını güçleştirdiğini söyledi. Pehlivanoğlu,"Lodosun etkili olması nedeniyle balığa açılamıyoruz. Rüzgarın bitmesinin ardından tekrar balığa çıkacağız inşallah. Küçük balıkçı tekneleri karidese, hamsiye çıkacağız. Hava normale dönene kadar balıkçıları limanda bekletiyoruz" dedi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekirdağ açıklarında gemilerde demir attı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2022-12-11 16:04:34
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