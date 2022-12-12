ÇOBS Başkanı Sözdinler: Çocuklara şiddette yöneticiler yanılttı



Mehmet YİRUNOnur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, kuruluşa ait kreş ve gündüz bakımevinde çocuklara uygulanan şiddet görüntülerinin 4 torun sahibi birisi olarak kendisini çok üzdüğünü ve gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi. Kreş yöneticilerinin kendilerini yanılttığını söyleyen Sözdinler, "Kreşte olanların aması, fakatı yok, bu haber olmasaydı bizim de bundan haberimiz olmayacaktı" dedi.

Kapaklı ilçesindeki ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi´nde çocuklara şiddet uygulandığı gerekçesiyle ailelerin suç duyurusunun ardından savcılık soruşturması sürüyor. Çocuklara şiddet uyguladığı belirtilen 2 öğretmen ile kreşin 5 yöneticisi de görevlerinden alınıp, haklarında soruşturma başlatıldı. ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Ortaya çıkan çocukların şiddete uğradığı görüntülerle ilgili kreş idarecilerinin kendilerine yanıltıcı bilgiler verildiğini söyleyen Sözdinler, "Öncellikle sizin karşınıza böyle bir olayla çıktığımız için 4 torun sahibi bir dede olarak çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Binbir emekle kurduğumuz Özel Çerkezköy Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi´mizde yaşanan olaylar ve görüntüleri izlerken önce kendi torunlarımı düşünerek gözyaşlarıma hakim olamadım. Gerçekten çok sinirlendim. Kreşimize çocuklarını emanet eden aileler kadar ben de çok üzgünüm hem bir baba hem de bir dede olarak. Lütfen bu konuşmalarımızı kendini aklamak isteyen bir sanayicinin sözleri gibi dinlemeyin. Kreşimizde idareci diye atadığımız idarecilerin sözlerine güvenerek maalesef bu süreçlere geldik. Neden denetlemediniz diyebilirsiniz malumunuz biz her şeye yetişemiyoruz maalesef. Bazı işlerimizde profesyoneller aracılığı ile yönetiyoruz" dedi.

'MAHKEME İŞE İAEDE KARARI VERDİ'

Kreşte 236 çocuğun eğitim aldığını belirten Sözdinler, "Kreş bakımevimizde 2021 Aralık ayında, yaşanan olumsuz bir olayla velinin şikayeti üzerine kamera görüntülerini incelettirdim. Velimizin bulunduğu şikayet hususunda işte çocuğun bir kurdele ile oyun amaçlı bağlandığı söylense de görüntüleri kendimde izledikten sonra derhal öğretmenin görevine son verilmesini talep ettim. Öğretmeni işten çıkardık ve ailesi de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bizde zaten savcılığa görüntüleri gönderdik. Ama maalesef bu öğretmen savcılığa başvurarak bizim hakkımıza ve aileler hakkında gereksiz bir şikayette bulundu. Mahkeme görüntüleri izledikten sonra bunun suç teşkil edecek bir görüntü olmadığı ve işe iade kararını verdi. Tekrar ne pahasına olursa olsun bu öğretmeni görevlendirememe kararı aldık. Olay sonrasında, geçtiğimiz ağustos ayında çocuklara sert davranıldığı belirtilen kreşimizde bir sınıftan 7 velimiz şikayete gelmiş, bu veliler aynı zamanda kamera görüntüleri savcılığa vererek, şikayette bulunmuşlar. Bütün kalbimle açıkça söylüyorum, burada bir yönetim zafiyeti var. Çünkü kamera görüntüleri incelendi mi diye sorulduğunda yönetim tarafından, 'Efendim, yönetim tarafından bütün idareciler olarak inceledik. Herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık' denmesi üzerine bu idarecilere güvenilmiş ve yanlış yapılmış. Kreşte olanların aması, fakatı yok, bu haber olmasaydı bizim de bundan haberimiz olmayacaktı" diye konuştu.

Eyüp Sözdinler, savcılığın yürüttüğü soruşturmayı beklediklerini ifade ederek, "Aradan yaklaşık 4 ay gibi bir zaman geçti. Ben bunu duyar duymaz küçük de bir operasyon geçirmiştim. Telefon açıp derhal bu 2 öğretmenin görevden alınmasını, gerekirse idarenin, müdürün, yardımcısının, idarenin hepsinin görevden alınmasını talep etmiştim. Görüntülerden sonra da bu arkadaşların görevlerine son verildi. Kreşteki idarenin bize ilettiğine göre görüntülerde rahatsız edici bir şey olmadığına yönelik yanıltıcı bilgiler bizleri bu noktaya getirdi. Kurumumuzda normal şartlarda zorunlu olmadığı halde konunun hassasiyeti ve kreşe verdiğimiz öneme binaen 100 günlük kamera kayıtları devamlı muhafaza edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kreşimizdeki sınıflara ilişkin kamera kayıtlarının velilerimizce mevzuatın el verdiği ölçüde kendi çocuklarını canlı olarak izleyebilmeleri yine bu konuda kişisel verileri koruma kanununa göre bazı engeller var. Ama size söz veriyorum; bu konuda tüm girişimlerde bulunacağım ve bu altyapıyı oluşturacağım. Gerekirse de geriye dönük kayıtları yine de veliler talep ettikleri halde kendilerine sunmak bizim görevimiz olacak. Yönetim olarak düşündük, bu vahim olaylardan sonra kreşi kapatmak gerekir mi? Bence kreşi kapatmak en kolay yoldu fakat burada mağdur olacak 236 tane velimiz var. Bunları düşünerek, bu işi düzelterek ne pahasına olursa olsun devam etmeye karar verdik. Halihazırda eğitim gören 236 çocuğumuz var. Ne olursa olsun bütün önlemleri alıp devam etmeye karar verdik" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Mehmet YİRUN-Onur KAYA

2022-12-12 14:45:03



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