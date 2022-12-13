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Hastalığının son aşamasına gelen Can için destek bekleniyor

DHA

Hastalığının son aşamasına gelen Can için destek bekleniyor


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, soluk borusundaki kıkırdak dokunun oluşmaması nedeniyle solunum yolu rahatsızlığı olan 'trakeomalazi' teşhisi konulan ve İsrail'de ameliyat olması gereken Can Daniel Bayraktar (5,5), hastalığının son aşamasına geldi. Valilik aracılığıyla başlatılan 300 bin dolarlık yardım kampanyasının yüzde 10'larda kaldığını söyleyen baba Özkan Bayraktar, "Süremiz az kaldı, ocak sonunda yurt dışına gitmemiz gerek. Çocuğumuz 6 yaşına yaklaştı, trakeomalazinin son aşamasına yaklaştı" dedi. 
Tekirdağ'da yaşayan, inşaat teknikeri Özkan Bayraktar ile İrina Bayraktar'ın 2 çocuğundan Can Daniel, henüz 6 aylıkken açık kalp ameliyatı geçirdi. Operasyonun ardından Can Daniel'e, 2 yaşındayken, nefes borusunda daralma oluşmaya başlamasıyla götürüldüğü hastanede, solunum yolu hastalığı 'trakeomalazi' teşhisi konuldu. Çocuğunu farklı hastanelere de götüren Özkan Bayraktar, sonuç alamadı. İsrail'deki klinikte tedavi edilebileceğini öğrenen aile, Can Daniel'i götürüp, ilk ameliyatını yaptırdı. İsrail'de 2 yıl önce ilk ameliyatını olan ve ikinci kez operasyon geçirmesi gereken Can Daniel'in tedavi giderlerini karşılayacak durumu olmayan aile, Tekirdağ Valiliği'ne başvurdu. Tedavinin yurt dışında olması nedeniyle Can Daniel için valilik oluruyla yardım kampanyası başlatıldı. 
'SON AŞAMAYA YAKLAŞTI'
Oğlunun ameliyatı için 300 bin dolara ihtiyaç olduğunu söyleyen Özkan Bayraktar, ilk ameliyatında bütün parasını harcadığını anlattı. Yardımseverlerden destek isteyen ve başlatılan kampanyanın yavaşladığını, yüzde 10'larda kaldığını belirten Bayraktar, "Süremiz az kaldı, ocak ayının sonunda yurt dışına gitmemiz gerekiyor. Çocuğumuz 6 yaşına yaklaştı çünkü trakeomalazinin son aşamasına yaklaştı. Biz Türkiye'de özel hastanelerde dahil ulaştık ancak bir çözüm bulamadık. İl Sağlık Müdürlüğü de yazılar yazdı hastanelere, Türkiye'de bir yer bulunamadı. Can'ın soluk borusunda kıkırdak gelişimi yok ve nefes alırken daralma yaşıyor. Bununla birlikte daralma sonucunda nefes darlığı oluşabiliyor, balgam yoğunluğu yaşamasıyla akciğer enfeksiyonu geçiriyor sık sık tıkanma oluyor. Çocuğumuz sık sık her seferinde ya acil servis veya yoğun bakıma alınıp yatırılıyor çünkü o kısım yumuşak olduğu için oluşan balgam direk akciğerlerine iniyor ve bu da ona enfeksiyon yaratıyor" diye konuştu. 
Anne İrina Bayraktar da oğlunun çok zor günler geçirdiğini belirterek, "Oğlumun yaşamasını istiyorum. Bunun için de bizim hayırseverlerin yardımına ihtiyacımız var. Can için destek bekliyoruz" dedi.
Can Daniel Bayraktar, 'Boncuk' adını verdikleri muhabbet kuşu ile vakit geçirmeyi seviyor. 'Boncuk'un sık sık başına konduğu Can Daniel, kuş ses çıkardığı zamanlarda kendisi de sesler çıkarıyor. Özkan Bayraktar, kuşun oğluna terapi gibi geldiğini belirterek, "Ona çok bağlı, o kafesine girmeden uyumuyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2022-12-13 10:58:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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