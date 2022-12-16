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Seyir halindeki minibüs alev alıp yandı; 9 kişi yara almadan kurtuldu

DHA

Seyir halindeki minibüs alev alıp yandı; 9 kişi yara almadan kurtuldu


Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücünün minibüsü durdurarak yolcuları tahliye ettiği olayda yaralanan olmazken, itfaiyenin müdahalesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi.
Olay gece geç saatlerde Malkara ilçesinin Çimendere mahallesinde meydana geldi. Çanakkale kara yolu üzerinde seyir halinde olan Serdar Güven yönetimindeki 34 ACS 682 plakalı özel şirkete ait servis minibüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü Güven, minibüsü yolun sağında durdurarak araçta bulunan 9 kişiyi tahliye etti. Yolcular indikten kısa süre sonra minibüs alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, karayolunu güvenlik amacıyla araç geçişine kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2022-12-16 01:31:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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