Tekirdağ'da 8 otomobil çalan hırsızlık şüphelileri operasyonla yakalandı

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Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın 3 ilçesinden 8 otomobil çalıp, iş yerlerine de girerek hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Çorlu, Çerkezköy ve Ergen ilçelerinde son 2 haftada yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı. Harekete geçen polis, 788 saatlik kamera görüntüsü izleyip, şüphelileri belirledi. Şüphelilerin araçları iterek çaldıkları, iş yerlerine ise 2-3 kişi girip birkaç dakikada hırsızlık yaptıkları belirlendi. Polis, operasyonla Ş.C., O.K., A.E., T.Y., E.D ve E.B.'yi yakalayıp, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; çalıntı 8 otomobil ile diğer malzemeler ele geçirildi. Ş.C., O.K., A.E., T.Y. ve E.D. tutuklanırken, E.B. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-12-16 13:17:20



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