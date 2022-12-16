Tekirdağ ve Kırklareli'de 'sahte içki' operasyonu: 7 gözaltı

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ ve Kırklareli'de, polisin düzenlediği operasyonlarda 15 ton 409 litre etil alkol ele geçirilirken, 7 şüpheli ise gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içki kaçakçılığının ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Tekirdağ ve Kırklareli'de sahte içki üretilen adresler belirlenerek arama yapıldı. Aramalarda 15 ton 409 litre etil alkol, 3 bin 25 sahte etiket, 829 alkol kiti, 647 litre alkol aroması, 160 kilogram anason tohumu ve 11 metal kazan ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2022-12-16 16:48:00



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