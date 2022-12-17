6 kilo kokaini yedek lastiğe gizlemişler 

Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde, polisin arama yaptığı otomobilde, yedek lastiğin içine gizlenen 6 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul´dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüphe üzerine takibe aldıkları aracı ilçe girişinde durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada, yedek lastiğin içine gizlenen 6 kilo kokain ele geçirdi. Sürücü İ.E.K. ile Y.C.K., gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2022-12-17 11:46:15
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