Tekirdağ'da sahte alkole 3 tutuklama

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ ve Kırklareli'nde polis, yaklaşan yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonlarla 15 ton sahte etil alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ ve Kırklareli'nde, yaklaşan yılbaşı nedeniyle üretilen sahte alkolün piyasaya sürüleceği ihbarı aldı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, her 2 ilde eş zamanlı baskınlar yaptı. Düzenelenen operasyonlarda, 15 ton 409 litre etil alkol, 3 bin 25 adet sahte etiket, 829 adet alkol kiti, 647 litre alkol aroması, 160 kilogram anason tohumu, 11 adet metal kazan ele geçirildi. Yakalanan malzemelerle birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler işlemlerinin ardından sorgusu için adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye 7 şüpheliden dördü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 3'ü tutuklanıp cezaevine kondu.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2022-12-17 13:44:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.