Otomobilin yayaya çarptığı kaza, kamerada

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Sadık Ersin (67), yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. Melih G. yönetimindeki 06 BD 9251 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Ersin´e çarptı. Sürücü Melih G., aracından inip, yaralı Ersin´in yanına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Sadık Ersin tedaviye alındı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası sürücü Melih G. polis tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-12-17 13:56:48



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