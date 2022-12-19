Tartıştığı kardeşinin gözüne bıçak sapladı

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Murat YAYIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Türkmenistan uyruklu Agjag Movlamov (35), tartıştığı kardeşi Begch Movlamov'u (29) sol gözünden bıçaklayıp, ağır yaraladı. Movlamov hastaneye kaldırılırken, kaçan ağabeyi ise jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Yaylagöne Mahallesi mevkisindeki maden ocağında meydana geldi. Ocak çalışanı Begch Movlamov ile ağabeyi Agjag Movlamov, mesai bitiminde birlikte içki içmeye başladı. Bu sırada kardeşler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Agjag Movlamov, cebinden çıkardığı bıçağı kardeşinin sol gözüne sapladı. Begch Movlamov ağır yaralanırken, Agjag Movlamov ise olay yerinden kaçtı. Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Begch Movlamov, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Kaçan Agjag Movlamov ise jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Movlamov, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2022-12-19 16:35:39



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