Tekirdağ´ın yüksek kesimlerine kar yağdı

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Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yağışla birlikte çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün, Marmara Bölgesi için soğuk hava ve yüksek kesimlere kar yağışı uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren Tekirdağ´ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Saray ilçesinde yağışla birlikte araçların üzeri ve yerler beyaza büründü. Bir otomobilin üzerine Trakya şivesiyle, `Geldi beya´ yazıldığı görüldü. Hava sıcaklığının gece 0 derece olduğu kentte, yüksek kesimlerdeki yağış, sabah saatlerinde etkisini yitirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Saray Şenol AKSOY

2022-12-20 09:46:02



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