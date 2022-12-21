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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

DHA

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı


Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Ergeni ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yandı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde seyir halindeki M.A.'nın kullandığı 33 HC 886 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. M.A.'nın yol kenarına çekip indiği otomobil, alev alıp yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolu çift taraflı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.
Otomobilin yanma nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2022-12-21 14:14:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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