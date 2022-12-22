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Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün TIR'a çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Emrah Y. idaresindeki 59 S 1602 plakalı midibüs, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kavşakta Necmi İ.'nin kullandığı 39 EP 326 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada midibüsteki 12 işçi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2022-12-22 11:24:41



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