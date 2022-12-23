'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz iddianamesi kabul edildi; birçok ameliyata girmiş (2)

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TIP KAZANMAK İÇİN KİTAP İSTEMİŞ

Tekirdağ T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Özkiraz'ın üniversiteye hazırlanmak için kitaplar istediği öğrenildi. Kendisini ziyarete gelen yakınları ile cezaevi yönetimine başvuran Özkiraz'ın, üniversiteye hazırlanmak için çeşitli kitaplar ile soru bankası kitabı talebinde bulunduğu belirtildi. Tıp fakültesini kazanmak istediğini yakınlarına söylediği belirtilen Özkiraz'ın, cezaevinde bulunduğu süre içinde üniversite sınavlarına hazırlanacağı kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2022-12-23 14:47:15



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