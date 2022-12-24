Tekirdağ'da sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden 20 kişi tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, sokak satıcılarına uyuşturucu temin edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve silah ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 61 bin 185 lira ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Narkotimlerin 3 ay süren çalışmasının ardından düzenlenen 2 ayrı operasyondaki aramalarda; 2 kilo 289 gram metamfetamin, 3,2 gram skunk, 2 bin 697 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu içmekte kullanılan 3 cam düzenek, 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 92 mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 61 bin 185 lira ele geçirildi. Operasyonlarda 22 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2022-12-24 11:48:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.