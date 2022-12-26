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Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ile eşi kazada yaralandı

DHA

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ile eşi kazada yaralandı


Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çerkezköy ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ile eşi Ayşen İşcan yaralındı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolunun Çerkezköy gişeler mevkisinde meydana geldi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan yönetimindeki 34 BAM 170 plakalı otomobil, önünde seyreden İlhami K. yönetimindeki 34 ZYF 77 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön kısı büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Hakan İşcan ile eşi Ayşen İşcan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi´ne kaldırılan İşcan çifti, buradaki tedavilerinin ardından Edirne 1´inci Sultan Murat Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. İşcan, çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2022-12-26 23:06:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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