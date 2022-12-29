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Tekirdağ'da, yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 31,5 kilo esrar ele geçirildi

DHA

Tekirdağ'da, yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 31,5 kilo esrar ele geçirildi


Abdullah YALÇINŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde, çiftliğe düzenlenen operasyonda, yılbaşı için piyasa sürülmek üzere hazırlanan 31,5 kilo esrar ele geçirildi. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2,5 ay süren çalışmasında, Malkara ilçesine bağlı kırsal Vakıfiğdemir Mahallesi´ndeki çiftlikte uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi ve bir süre takibin ardından baskın düzenledi. Narkotik köpek 'Larissa´nın da kullanıldığı aramalarda, çiftlik arazisinde kazma kürek ve iş makinesi ile kazı yapıldı. Kapsamlı aramalarda; ahırda, çalılıklar arasında ve arazide toprağa gömülü, araç içinde torbalar halinde 31,5 kilo esrar ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Yılbaşında piyasaya sürüleceği belirtilen uyuşturucularla ilgili çiftlikte bulunan M.G., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN-Şafak TAŞOYAR
2022-12-29 09:50:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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