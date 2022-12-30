Tekirdağ Valiliği'nden, Ceyport Limanı hakkında suç duyurusu



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, Ceyport Limanı'nda kapasite artışı için verilen ÇED olumlu raporu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) başvurusu üzerine mahkeme tarafından iptal edildi. Tekirdağ Valiliği, karara rağmen kapasite artışını sürdüren liman için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

TMMOB Tekirdağ temsilciliği, Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin yapılması planlanan 'liman kapasite artışı' projesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği ÇED olumlu kararının iptali için açtığı davada, Tekirdağ İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Tekirdağ Valiliği, karara rağmen limanda kapasite artışını sürdüren liman hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 'Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş' tarafından yapılması planlanan 'Liman Kapasite Artışı' projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından 10 Eylül 2021 tarihli ve 6381 sayılı 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı' verilmiştir. ÇED olumlu kararına Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanlığı tarafından dava açılmış olup, Tekirdağ 1'nci İdare Mahkemesi'nce 2021/981 esasına kayden açılan dava ile ilgili olarak önce 'işlemin yürütmesinin durdurulmasına' ve sonra da 'dava konusu işlemin iptaline' karar verilmiştir. Daha önce alınmış olan ÇED kararları ile Ceyport A.Ş tarafından limanda (iptal kararını içermeyen alanlarda) faaliyet gösterilmeye devam edilmekte olup, mahkeme kararının ifası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce 7 Kasım 2022 tarihinde limanda yapılan denetim ile liman kapasite artışına esas ÇED olumlu kararına konu dolgu ve inşai faaliyetler durdurulmuştur."

'ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLDİ

Valilik açıklamasında karara rağmen çalışmalara devam edildiği belirtilerek, "Ancak mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimlerde, iptal edilen ÇED olumlu kararına esas alanlar içerisinde çalışmalara devam edildiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan faaliyet tekrar durdurularak, aynı anda Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunulmuştur. Mahkeme kararıyla iptal edilen ÇED kararına esas olan dolgu ve inşa faaliyetlerinin yapılıp yapılmadığı 22 Aralık 2022 tarihinden itibaren günlük olarak yapılan denetimlerle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2022-12-30 11:59:37



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