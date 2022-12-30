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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM Başkanı Şentop, kuzeninin cenaze namazını kıldırdı

DHA

TBMM Başkanı Şentop, kuzeninin cenaze namazını kıldırdı


Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren halasının oğlu, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı´nın (55) cenaze namazını kıldırıp, helallik istedi.
NKÜ Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı, geçirdiği kalp krizi sonrası NKÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. TBMM Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, halasının oğlu olan Tırpancı´nın kalp krizi geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu haberini alınca dün gece hastaneye geldi. Murat Kamil Tırpancı, gece boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tırpancı için Süleymanpaşa ilçesindeki Orta Cami´de cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını TBMM Başkanı Şentop kıldırdı. Şentop, namazdan önce helallik isteme sırasında yaptığı konuşmada, "Tabii benim erkek kardeşim yok. Murat Kamil Tırpancı'yla biz yaşıtız, benden 10 gün büyük idi. Bütün çocukluğumuz, gençliğimiz ve bugüne kadarki hayatımız beraber geçti. Benim kardeşim hükmündedir. Kendisiyle ilgili benim şahsen kanaatim her zaman aynı geçerlidir. İyi niyetli, hiç kimse hakkında kötü bir düşüncesi olmayan, kalbinde bir kimseye karşı nefret, husumet ve düşmanlık bulunmayan nadir insanlardan biriydi. Benim şahadetim budur. Sizler de kendisini tanıyorsunuz, tanıyanlarınız var" dedi.
Cenaze namazına TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tırpancı'nın yakınları ile bazı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Namazın ardından NKÜ Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı´nın cenazesi, Eskişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2022-12-30 15:48:34

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