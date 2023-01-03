Tekirdağ'da yoğun sis; balıkçılar denize açılamadı

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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) - TEKİRDAĞ'ı etkisi altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, Marmara Denizi'nde de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İstanbul ve Trakya için 2-5 Ocak tarihleri arasında yoğun sis uyarısında bulundu. Tekirdağ bu sabah saatlerinden itibaren yine yoğun sisin etkisi altına girdi. Kent merkezini Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü bölgelerde trafik polisleri önlem alıp, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Tekirdağ açıklarında etkili olan sis balıkçıları da olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılar, teknelerini limana çekerek, sisin etkisini kaybetmesini bekledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-01-03 12:02:24



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