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Boşandığı eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

DHA

Boşandığı eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet


Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da boşandığı eşi Cansu Sezer (24) ile oğlu Selim Ali Tekler'i (3), bıçaklayarak öldüren Burak Tekler (25), yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde markette kasaplık yapan Burak Tekler ile hemşire olan ve özel hastanede işe başlamaya hazırlanan Cansu Sezer, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen yıl haziran ayında boşandı. Boşanmanın ardından Cansu Sezer, velayetini aldığı oğlu Selim Ali Tekler'i de yanına alarak başka bir eve yerleşti. Burak Tekler, 16 Haziran'da oğluyla vakit geçirdikten sonra Cansu Sezer'in evine gitti. İşten dönen Cansu Sezer, Burak Tekler ile yemek yedikten sonra kanepede uyudu. Saat 22.30 sıralarında Burak Tekler, mutfaktan aldığı bıçakla kanepede uyuyan Cansu Sezer'i öldürdü. Tekler, gürültüye uyanan ve annesinin ölümüne tanıklık eden oğlu Selim Ali'yi de bıçakla öldürdükten sonra kaçtı.
Kaçan Burak Tekler, bir süre saklandıktan sonra sabaha karşı polise giderek teslim oldu. Tekler, ifadesinde eski eşinin ailesine laf söylemesi üzerine sinirlendiğini ve cinayetlerin ardından intihar etmeyi denediğini ancak sonra vazgeçtiğini söyledi. Tekler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
'OĞLUMU NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜMÜ BİLMİYORUM'
Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Burak Tekler'in yargılanmasına Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün görülen ikinci duruşmaya, davanın taraflarının yanı sıra Tekirdağ Barosu avukatları ve STK temsilcileri katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Burak Tekler, "Üzücü bir olay yaşandığı için çok üzgünüm, çok pişmanım. İsteyerek yaptığım bir şey değil, herkesten başta ailesinden özür dilerim. Oğlumu neden öldürdüm bilmiyorum. Çok pişmanım´" dedi.
Mahkeme heyeti verdiği 20 dakika aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Burak Tekler'i 2 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çaptıran mahkeme haksız tahrik indirimi uygulamadı.
'HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI'
Duruşmanın ardından Cansu Sezer´in annesi Bahriye Sezer, "Çok sevindim o kadar ceza verildiğine. Çıkmasın ama oradan çıkmasın" dedi.
Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, "Bugün Tekirdağ´da canice öldürülen Cansu Sezer ve evladının karar duruşması için bir araya gelmiştik. Bu karar duruşması öncesi savunmaları ve iddia makamının taleplerini de dinleyen mahkemeye heyeti verdiği ara sonrası kararını açıkladı. Bu karara göre iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile sanık cezalandırıldı ve herhangi bir takdiri indirim de uygulanmadı. Bu karar bu yönüyle bizler için memnuniyet vericidir. Bugün bir cinayet davasından çıktık ancak bu gözü yaşlı ailenin aldığı karar yüreğine su serpse de evlatlarını geri getirmeyecek. O yüzden biz devletimizin politikalarının tekrar gözden geçirilmesini, yanlışlardan dönülebileceğini olan inançla mücadelelerimizi kararlılıkla sürdürdüğümüzü Tekirdağ Barosu adına bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum" diye konuştu.
Cansu Sezer´in ailesinin avukatı Uğur Yüksel, mahkemenin hiçbir indirim uygulamadığını söyledi. Yüksel, "Her iki fiilden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi ve haksız tahrik indirimi dahil olmak üzere hiçbir indirim uygulanmadan karar verildi. Bizim en çok yapmak istediğimiz buydu. Çünkü ben duruşma sırasında söyledim. Biz aileyle devamlı üzüldük ve ağladık. Bu kararın başka fiillerin önlenmesi için örnek teşkil etmesini istemiştik ve bu karar çıktı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-01-03 17:15:34

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