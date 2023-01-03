'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz: Muayenelere katılmadım, 1 kez dikiş yaptım (3)



DOKTOR: BİZ KENDİSİNİ DOKTOR SANIYORDUK

Duruşmada tanık olarak dinlenen Çerkezköy Devlet Hastanesi doktorlarından Murat K., Ayşe Özkiraz'ın giydiği önlüğü kendisinin temin ettiğini belirterek, "Asla hasta muayene etmedi. Telefonda görüştüğü doktorları bana gösteriyordu. Gerçekten doktorlar mı bilmiyorum. Biz kendisini de doktor sanıyorduk. Dikiş attığını neden söylüyor anlamadım. Ben hastamı kimseye dokundurtmam. Hasta benimdir. Çünkü sanık bana gelmeden önce 5-6 ay önce kendisini acilde başhekim yardımcısıyla gördüm. Üzerinde forma vardı. Başhekim yardımcısı E., sanığın yeni mezun olduğunu ve çok başarılı olduğunu söyledi. Gözlem yapacağını söyledi. Yardımcı olalım dedi. Daha sonra bana geldi. Öğrenci kağıtlarını ve TUS sonucunu gösterdi. Genelde bu şekilde öğrenciler yardım istemek için gelirler. Sanık hiçbir hastayı muayene etmedi. Elinden hiç telefon düşmezdi. Sürekli savcılarla konuştuğunu söylüyordu. Ben 28 yıllık doktorum, benim bu kadar fotoğrafım yok. Sürekli fotoğraf çekiniyordu" dedi.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sekreter olarak çalışan Tülinay A., Ayşe Özkiraz'ın üzerinde doktor kıyafetiyle geldiğini ve kendisini doktor olarak tanıttığını söyledi. Tülinay A., "Doktor bey gelince kendisine söyledim. O da tanıştı. Doktor beye 'Sizi özellikle seçtim, size araştırdım. Çok iyi bir cerrahmışsınız' dedi. 'Yanınızda gözlem yapabilir miyim' dedi. Telefonundan bazı belgeler gösterdi. Doktor bey de izin verdi. Ara ara gelip gidiyordu. Doktor beyin arkasında durup muayeneleri izliyordu. Bir gün 'benim doğum günüm' dedi. Biz de kutlayalım dedik. Sabah elinde pasta ile geldi. Arkadaşlarım bıraktı dedi. Öğleden sonra üzerinde, 'Çapa'nın gururu' yazan bir çelenk geldi" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Onur KAYA-Şafak TAŞOYAR

2023-01-03 17:47:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.