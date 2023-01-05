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ÇORLU'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE UÇTU; İREM ÖLDÜ, 3 YARALI

DHA

ÇORLU'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE UÇTU; İREM ÖLDÜ, 3 YARALI


TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın Kumluca Deresi'ne uçtuğu kazada İrem Çokbilir (21) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Kaza, saat 00.10 sıralarında Çorlu´nun Hıdırağa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Beşpınar yönetimindeki 34 FN 0651 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kumluca Deresi´ne uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde İrem Çokbilir´in hayatını kaybettiği, Alpaslan Beşpınar, Abdullah Koç ve Gizem Duran Balkanlı´nın ise yaralandığı belirledi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
İrem Çokbilir´in cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü dökümü
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-Kaza yerinden detaylar
-Dereye uçan araçtan detaylar
-İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması
-Olay yerinde inceleme yapılması
-DetaylarHaber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2023-01-05 01:28:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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