TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın Kumluca Deresi'ne uçtuğu kazada İrem Çokbilir (21) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Kaza, saat 00.10 sıralarında Çorlu´nun Hıdırağa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Beşpınar yönetimindeki 34 FN 0651 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kumluca Deresi´ne uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde İrem Çokbilir´in hayatını kaybettiği, Alpaslan Beşpınar, Abdullah Koç ve Gizem Duran Balkanlı´nın ise yaralandığı belirledi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
İrem Çokbilir´in cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü dökümü
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-Kaza yerinden detaylar
-Dereye uçan araçtan detaylar
-İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması
-Olay yerinde inceleme yapılması
-DetaylarHaber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2023-01-05 01:28:46
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