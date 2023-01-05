Dereye uçan hafif ticari araçta ölen İrem, toprağa verildi

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın dereye uçtuğu kazada hayatını kaybeden İrem Çokbilir (21), son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, gece yarısı sıralarında Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Alpaslan Beşpınar´ın kontrolünü kaybettiği 34 FN 0651 plakalı hafif ticari araç, Kumluca Deresi'ne uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İrem Çokbilir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Alpaslan Beşpınar, Abdullah Koç ve Gizem Duran Balkanlı ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait Paşa Kafe'de çalıştığı belirlenen İrem Çokbilir'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çokbilir için Süleymanpaşa ilçesindeki Rüstempaşa Camii'nde ikinde namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazda İrem Çokbilir´in annesi Serap ile babası Murat Çokbilir, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından İrem Çokbilir, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-01-05 17:09:00
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