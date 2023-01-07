Tekirdağ'da, fabrikada makine patlaması sonrası yangın

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Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, kauçuk fabrikasında makinenin patlaması sonucu yangın çıktı. Yaralanan olmazken, alevler büyümeden kontrol altına alındı; tesiste hasar meydana geldi.

Ergene ilçesinin Sağlık Mahallesi'ndeki Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk üretim fabrikasında, saat 14.30 sıralarında patlama oldu. Makinenin patlamasıyla tesiste yangın çıktı. Patlama ve yangında yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Patlama ve yangın nedeniyle tesiste hasar meydana geldi. Polis, patlamayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2023-01-07 15:43:47



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