Kullandığı iş makinesinin altında kalan operatör öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kullandığı iş makinesinin altında kalan operatör öldü

DHA

Kullandığı iş makinesinin altında kalan operatör öldü


Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde belediyeye ait çöplükte kullandığı iş makinesinin altında kalan operatör Hasan Özkan (36), hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.00 sıralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait ancak özel bir firmanın işlettiği Çorlu ilçesi Kartepe mevkisindeki çöplükte meydana geldi. İş makinesi ile çöpleri düzenleyen Hasan Özkan, aracın bir anda kayması ile aşağıya atladı. Özkan, iş makinesinin paletleri altına kaldı. İhbarla bölgeye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Özkan'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.(DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2023-01-08 15:47:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Süleymanpaşa ilçesinde parklar yenileniyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa ilçesinde parklar yenileniyor
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
(Görüntülü) &#039;GRİBAL ENFEKSİYONDA YETERLİ VE DENGELİ BESLENME ÇOK ÖNEMLİ&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'GRİBAL ENFEKSİYONDA YETERLİ VE ...
Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, ikinci yarıya galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, ikinci ...
'Gribal enfeksiyonda yeterli ve dengeli beslenme çok önemli'
YEREL HABERLER 'Gribal enfeksiyonda yeterli ve dengeli beslenme çok ...
İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Gökhan Metiner oldu
YEREL HABERLER İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Gökhan Metiner oldu
Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
YEREL HABERLER Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
(Görüntülü)TEKİRDAĞ&#039;DA FABRİKADA KAUÇUK MAKİNESİ PATLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TEKİRDAĞ'DA FABRİKADA KAUÇUK MAKİNESİ ...
Tekirdağ'da, fabrikada makine patlaması sonrası yangın
YEREL HABERLER Tekirdağ'da, fabrikada makine patlaması sonrası ...
Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara ...
Tekirdağ Şehir Hastanesi'ndeki alerji hastalıkları bölümünde 12 bin 275 çocuğa hizmet verildi
YEREL HABERLER Tekirdağ Şehir Hastanesi'ndeki alerji hastalıkları ...
Tekirdağ'da dedektörle define arayan 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da dedektörle define arayan 3 zanlı ...
Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri
YEREL HABERLER Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri
Tekirdağ'da öğrencilere spor çantası hediye edildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da öğrencilere spor çantası hediye edildi
Tekirdağ'da "endüstriyel kaza tatbikatı" yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da "endüstriyel kaza tatbikatı" yapıldı
Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın ...
Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ...
Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Atmaca, yakaladığı kumru ile balıkçıya girdi
YEREL HABERLER Atmaca, yakaladığı kumru ile balıkçıya girdi
(Görüntülü)ATMACA, YAKALADIĞI KUMRU İLE BALIKÇIYA DALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ATMACA, YAKALADIĞI KUMRU İLE BALIKÇIYA ...
Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor
YEREL HABERLER Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, ikinci ...
Tekirdağ'da bir atmaca ve kovaladığı kumru iş yerine girdi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bir atmaca ve kovaladığı kumru iş yerine ...
Süleymanpaşa Belediyesinden öğrencilere deneme sınavı hizmeti
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesinden öğrencilere deneme sınavı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.