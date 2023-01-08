Kullandığı iş makinesinin altında kalan operatör öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde belediyeye ait çöplükte kullandığı iş makinesinin altında kalan operatör Hasan Özkan (36), hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.00 sıralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait ancak özel bir firmanın işlettiği Çorlu ilçesi Kartepe mevkisindeki çöplükte meydana geldi. İş makinesi ile çöpleri düzenleyen Hasan Özkan, aracın bir anda kayması ile aşağıya atladı. Özkan, iş makinesinin paletleri altına kaldı. İhbarla bölgeye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Özkan'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2023-01-08 15:47:00
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