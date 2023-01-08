Kullandığı iş makinesinin altında kalan operatör öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde belediyeye ait çöplükte kullandığı iş makinesinin altında kalan operatör Hasan Özkan (36), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait ancak özel bir firmanın işlettiği Çorlu ilçesi Kartepe mevkisindeki çöplükte meydana geldi. İş makinesi ile çöpleri düzenleyen Hasan Özkan, aracın bir anda kayması ile aşağıya atladı. Özkan, iş makinesinin paletleri altına kaldı. İhbarla bölgeye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Özkan'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-01-08 15:47:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.