Marmara Denizi'nde 'poyraz' etkili oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)MARMARA Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, gemiler Tekirdağ açıklarında demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'fırtına' uyarısının ardından, Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında poyraz etkili oldu. Hızı saatte yer yer 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi. Dalgaların etkili şekilde kıyıyı vurduğu Tekirdağ'da, balıkçılar da denize açılamadı. Balıkçılar, teknelerini Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi balıkçı barınağına bağladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-01-10 13:08:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.