Sevgilisini bıçakla öldürdükten sonra intihar etti

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´da, Baver Gözetir (26), tartıştığı sevgilisi Aysun Ahnas´ı (24), bıçakla öldürdükten sonra, kendisini iple asarak intihar etti.
Tekirdağ´ın Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi´ndeki evinde yalnız yaşayan Aysun Ahnas´tan bir süredir haber alamayan yakınları polise başvurdu. İhbar üzerine Ahnas´ın evine giden polis ekipleri, zilini çaldıkları kapı açılmayınca yakınlarından yardım istedi. Ahnas´ın yakınlarından temin edilen anahtarla daireye giren polis, Aysun Ahnas´ı, yerde kanlar içinde sevgilisi olduğu belirtilen Baver Gözetir´i de iple asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahnas ve Gözetir´in öldükleri belirlendi.
Polis, Baver Gözetir´in, Aysun Ahnas´ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini asarak yaşamına son verdiğini değerlendiriyor. Polis ve savcılık incelemesinden sonra 2 kişinin cesetleri Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-01-10 22:58:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.