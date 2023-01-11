Tekirdağ'daki bıçaklı, sopalı kavga kamerada

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Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde önceki gece kadınların da bulunduğu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada A.K. (27) ve Y.G. (25) bıçakla yaralandı. Kavga ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iki grubun birbirlerine sopalar, tekmelerle saldırdığı ve bıçakların kullanıldığı yer aldı.

10 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafları ayırırken, yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alper Ü., Emrah D. ve Can Ç., çıkarıldıkları mahkemede, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-01-11 14:02:48



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